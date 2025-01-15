«Ахмат» подписал экс-голкипера «Кайрата» Ульянова

Голкипер Вадим Ульянов стал игроком «Ахмата», сообщает пресс-служба грозненцев.

Контракт с 23-летним вратарем рассчитан до лета этого года. После завершения сезона грозненцы смогут продлить контракт с футболистом на 3,5 года.

С 2022 года Ульянов выступал за казахстанский «Кайрат». Он провел за команду 42 матча, пропустил 38 мячей и 16 раз отыграл на ноль.