«Ахмат» подписал экс-голкипера «Кайрата» Ульянова
Голкипер Вадим Ульянов стал игроком «Ахмата», сообщает пресс-служба грозненцев.
Контракт с 23-летним вратарем рассчитан до лета этого года. После завершения сезона грозненцы смогут продлить контракт с футболистом на 3,5 года.
С 2022 года Ульянов выступал за казахстанский «Кайрат». Он провел за команду 42 матча, пропустил 38 мячей и 16 раз отыграл на ноль.
Источник: ФК «Ахмат»
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