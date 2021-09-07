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Акинфеев назвал сильные тренерские качества Алексея Березуцкого

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Алексей Березуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Березуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что ему нравится в работе Алексея Березуцукого на посту главного тренера.

«Он только сам себя может помочь стать топовым тренером. Он выбрал эту профессию. Он уже стал тренером ПФК ЦСКА, но очень много зависит от футболистов. Так же как тренер помогает футболисту, футболист должен помочь тренеру. Если эта обоюдная любовь будет, то ему будет хорошо и команде будет хорошо.

Как будет дальше? Никто не знает. Никто не застрахован от ошибок, от увольнений, от ухода из команд. Я очень надеюсь, что у него получится. И не потому, что он мой друг, а потому, что он сильный и спокойный тренер. Мне это качества в нем нравится. За него я буду биться. Если человек начинает кричать или унижать, то для меня он не тренер», — сказал Акинфеев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

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Иван Шитик все материалы автора

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