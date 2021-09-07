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Акинфеев объяснил причины прогресса в игре Эджуке

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Чидера Эджуке. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Чидера Эджуке. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову объяснил, что стало залогом прогресса в игре нападающего красно-синих Чидеры Эджуке.

«Он притерся к чемпионату. Понял, как надо играть, как против него действуют.

Во-вторых, Алексей Владимирович проводит много бесед в ним. Краем уха слышал, о чем он говорил: «Не передерживай мяч. Отдавай пас. В штрафной можешь финтить, но в центре поля быстро избавляйся от мяча». — Я думаю, что он понял, что где-то передерживает. По восемь человек обыгрывает поперек поля. Самое главное, что все трибуны хлопают и восхищаются, а пользы от этого? Туда-сюда пробежал, да еще и устал.

Он понял, что на него надеются. Что он может играть в футбол. В этом году он совсем по-другому заиграл», — сказал Акинфеев в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

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Иван Шитик все материалы автора

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