23:12 6 февраля | Футбол — РПЛ

АИК арендовал Салетроса у "Ростова"

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Полузащитник "Ростова" Антон Салетрос перешел в АИК на правах аренды, сообщает официальный Твиттер российского клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона.

22-летний швед в текущем сезоне провел девять матчей за "Ростов" во всех турнирах и забил один мяч. АИК был его предыдущим клубом до перехода в российскую команду.

- Желаем Антону яркой игры и ждем возвращения в желто-синие ряды, - говорится в сообщении.

 

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь

Дополнительная информация

https://twitter.com/rostovfc/status/1093239334860480513

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