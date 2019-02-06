АИК арендовал Салетроса у "Ростова"

Полузащитник "Ростова" Антон Салетрос перешел в АИК на правах аренды, сообщает официальный Твиттер российского клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона.
22-летний швед в текущем сезоне провел девять матчей за "Ростов" во всех турнирах и забил один мяч. АИК был его предыдущим клубом до перехода в российскую команду.
- Желаем Антону яркой игры и ждем возвращения в желто-синие ряды, - говорится в сообщении.
Антон Салетрос проведет остаток сезона в АИКе– Football Club Rostov (@rostovfc) 6 февраля 2019 г.
Антон Салетрос провел в этом сезоне 9 матчей за "Ростов" и забил один мяч.
Желаем Антону яркой игры и ждем возвращения в желто-синие ряды. pic.twitter.com/4xrUqT3idc
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