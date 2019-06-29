Ахмед Айдамиров: "Глушаков хочет играть, а деньги вторичны. Не все российские футболисты рвачи и хапуги"

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал "СЭ" переход экс-капитана "Спартака" Дениса Глушакова в грозненский клуб.

– Его кандидатура одобрена руководством, тренером? Он бесспорно принесет пользу?

– Да. Мы уверены в этом. Самое главное, что в беседе с ним многое из того, что писалось про него…. Скажем так: не все российские футболисты рвачи, хапуги. Есть те у кого профессиональное отношение к делу, и те, кто любит футбол. Не только деньги в футболе, но и саму игру. Они имеют честь и хотят что-то доказать. Денис повел себя именно так. В первую очередь, высказал свое желание играть, приносить пользу команде, а деньги были вторичны.

– Вы раньше говорили, что он не перейдет в "Ахмат".

– До вчерашнего дня мы не вели переговоры. Насколько знаем, с ним вели переговоры другие клубы.

– Какую роль в его переходе сыграл Рамзан Кадыров?

– Рамзан Ахматович играет большую роль в жизни клуба, республики и, наверное, всей России.

– В конце прошлого года, когда у Глушакова были споры с женой, в Интернете появилась аудиозапись, где он говорит, что перейдет в "Ахмат" на маленькую зарплату. Как к этому относитесь?

– Ну, зачем ковыряться в чужом белье? Сказал на эмоциях, у них свои отношения. Что там у них произошло, можно только догадываться, есть много разной информации. Это их личные отношения. Сказал и сказал. Все говорят что-то сгоряча. Не это надо обсуждать. Молодой парень, и хотите, чтобы он был выдержанным? У него тоже трагедия – развод, дети. У каждого в жизни бывают разные ситуации, надо снисходительно относиться. Он сказал и пожалел об этом. (Арман Мкртчян)

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