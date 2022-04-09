Шварц о матче с «Нижним Новгородом»: «Ожидали сложную игру. В РПЛ победы достаются с трудом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» (1:0) в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ.

«Мы ожидали сложную игру. В первом тайме нам не хватало скорости, в каких-то моментах мы играли медленно, были не столь остры в завершающих фазах атаки. В перерыве мы внесли некоторые коррективы, которые касались владения мячом. Во втором тайме футболисты реализовали все, что мы планировали, и лучше проявили себя. В моменте с голом нам в какой-то степени повезло, но в целом считаю эту победу заслуженной.

Что важнее — сохранить второе место или побороться за чемпионство? Мы так далеко не заглядываем. Мы фокусируемся на предстоящей встрече против «Ахмата», в которой нам перед своими болельщиками нужно будет завоевать три очка. Победы в РПЛ достаются достаточно сложно. Не так просто взламывать оборону команд. Считаю, что за эти 18 месяцев «Динамо» добилось большого прогресса, видно развитие команды», — приводит пресс-служба бело-голубых слова Шварца.

Благодаря победе над «Нижним Новгородом» «Динамо» догнало лидирующий в чемпионате «Зенит» по очкам. У обеих команд по 49 очков, при этом «Зениту» сегодня, 9 апреля еще предстоит провести матч против «Ахмата». Начало игры — в 19.30 (мск).