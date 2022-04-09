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Шварц о матче с «Нижним Новгородом»: «Ожидали сложную игру. В РПЛ победы достаются с трудом»

Сандро Шварц прокомментировал победу «Динамо» над «Нижним Новгородом»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» (1:0) в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ.

«Мы ожидали сложную игру. В первом тайме нам не хватало скорости, в каких-то моментах мы играли медленно, были не столь остры в завершающих фазах атаки. В перерыве мы внесли некоторые коррективы, которые касались владения мячом. Во втором тайме футболисты реализовали все, что мы планировали, и лучше проявили себя. В моменте с голом нам в какой-то степени повезло, но в целом считаю эту победу заслуженной.
Что важнее — сохранить второе место или побороться за чемпионство? Мы так далеко не заглядываем. Мы фокусируемся на предстоящей встрече против «Ахмата», в которой нам перед своими болельщиками нужно будет завоевать три очка. Победы в РПЛ достаются достаточно сложно. Не так просто взламывать оборону команд. Считаю, что за эти 18 месяцев «Динамо» добилось большого прогресса, видно развитие команды», — приводит пресс-служба бело-голубых слова Шварца.

Благодаря победе над «Нижним Новгородом» «Динамо» догнало лидирующий в чемпионате «Зенит» по очкам. У обеих команд по 49 очков, при этом «Зениту» сегодня, 9 апреля еще предстоит провести матч против «Ахмата». Начало игры — в 19.30 (мск).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
09 апр, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
0:1
Динамо
Голы
Гоцук, 87 (0:1)
Нижний Новгород
Нигматуллин Масоэро Каккоев Гоцук Кравцов Ткачук Калинский Берковский (Горбунов, 82) Стоцкий Эннин Сулейманов (Милсон, 67)
Динамо
Шунин Варела Сазонов Евгеньев Лаксальт Грулев (Лесовой, 61) Макаров (Тюкавин, 76) Захарян Шиманьски Фомин Смолов (Кутицкий, 90)
Предупреждения
Сулейманов 17’, Ткачук 52’, Милсон 69’, Масоэро 88’  -  Захарян 32’
Судьи
Мешков (Дмитров) Лунев (Новосибирск) Богданов (Верея)
ВАР
Иванов (Ростов-на-Дону) Воронцов (Ярославль)

Источник: https://fcdm.ru/news/sandro-svarc-my-uze-dva-tura-igraem-na-nol-nuzno-prodolzat-v-tom-ze-duxe

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Зенит

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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Сандро Шварц
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
5
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
6
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
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9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 0 : 1
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 4 : 2
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 1
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
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 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
10.04 19:30
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