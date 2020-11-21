«Ахмат» — «Зенит»: почему Карасев не удалил Ракицкого раньше?
На 77-й минуте матча 15-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — «Зенит» (2:2) ошибся арбитр Сергей Карасев, не применив дисциплинарную санкцию к защитнику гостей Ярославу Ракицкому.
Тот сорвал перспективную атаку грозненцев, сбив Артема Поляруса. Но судья ограничился назначением штрафного удара и не вынес нарушителю предупреждение. Для Ракицкого оно стало бы вторым, и он покинул бы поле. Вторую желтую карточку игрок в итоге получил — за наступ шипами на ногу соперника. Но произошло это в самом конце встречи. (Александр Бобров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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