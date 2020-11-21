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«Ахмат» — «Зенит»: почему Карасев не удалил Ракицкого раньше?

18:40
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На 77-й минуте матча 15-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — «Зенит» (2:2) ошибся арбитр Сергей Карасев, не применив дисциплинарную санкцию к защитнику гостей Ярославу Ракицкому.

Тот сорвал перспективную атаку грозненцев, сбив Артема Поляруса. Но судья ограничился назначением штрафного удара и не вынес нарушителю предупреждение. Для Ракицкого оно стало бы вторым, и он покинул бы поле. Вторую желтую карточку игрок в итоге получил — за наступ шипами на ногу соперника. Но произошло это в самом конце встречи. (Александр Бобров)

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