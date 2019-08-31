«Ахмат» забил в добавленное время и ушел от поражения в матче против «Тамбова»

«Ахмат» в домашнем матче 8-го тура чемпионата России сыграл вничью с «Тамбовом» (0:1).

Счет на 5-й минуте встречи забил защитник гостей Максим Осипенко. Уже в добавленное время хозяев от поражения спас полузащитник Бернард Бериша.

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8-й тур

«Ахмат» (Грозный) — «Тамбов» — 1:1 (0:1)

Голы: Осипенко, 5 (0:1). Бериша, 90+2 (1:1).

«Ахмат» (Грозный): Гудиев, Уциев, Семенов, Нижич, Мусалов, Швец, Иванов, Шиманьски (Бериша, 54), Исмаэл (Анхель, 89), Садулаев (Роши, 69), Понсе.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Осипенко, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Килин (Бенито, 65), Карасев, Чуперка, Костюков (Мамтов, 81), Аппаев (Часовских, 66).

Предупреждения: Нижич, 27. Чуперка, 30. Бенито, 90+1. Мамтов, 90+1.

Судьи: Карасев. Кобзев (оба — Москва), Демешко (Химки).

31 августа. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».

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