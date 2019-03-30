"Ахмат" – "Спартак": за что удален игрок команды из Грозного?

На 63-й минуте матча 21-го тура чемпионата России "Ахмат" – "Спартак" арбитр Сергей Лапочкин наказал предупреждением Андрея Семенова. Для защитника хозяев поля оно стало вторым, за желтой карточкой последовала красная. И бурные споры футболистов и тренеров "Ахмата".

Что же произошло в том эпизоде в центре поля? Судья находился в хорошей позиции и видел детали единоборства. Семенов пытался остановить Георгия Мелкадзе и, как решил Лапочкин, сфолил.

Рефери наверняка учел, что единоборству предшествовала фаза полета – Семенов прыгнул в направлении соперника. А затем, судя по всему, произошел контакт левой ноги грозненского футболиста с правой ногой Мелкадзе. Этого хватило для того, чтобы вынести нарушителю правил предупреждение.

Предположу, что инспектор матча Николай Иванов и руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров вердикт Лапочкина поддержат. (Александр Бобров)