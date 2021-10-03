«Локомотив» дома проиграл «Ростову»

«Локомотив» уступил «Ростову» (1:2) в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ.

На девятой минуте хозяев вывел вперед Константин Марадишвили. Гости сравняли счет на 31-й минуте благодаря автоголу Джирано Керка. Решающий мяч на 89-й минуте забил Дмитрий Полоз.

«Локомотив» имеет 17 очков и занимает четвертое место. «Ростов» поднялся с последнего места. Теперь у команды девять очков и 13-я позиция.

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

10-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:2 (1:1)

Голы: Марадишвили, 9 (1:0). Керк, 31 — в свои ворота (1:1). Полоз, 88 (1:2).

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов (Ненахов, 45), Пабло, Баринов, Куликов, Тикнизян, Марадишвили (Лисакович, 78), Анджорин (Смолов, 46), Бека Бека, Камано (Жемалетдинов, 68), Керк.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин (Поярков, 71), Глебов, Альмквист, Гигович, Полоз, Комличенко, Сухомлинов (Байрамян, 67).

Предупреждения: Альмквист, 68. Байрамян, 70. Пабло, 72. Песьяков, 90+4.

Судьи: Кукуян (Сочи). Кудрявцев (Санкт-Петербург), Иванов (Кострома).

ВАР: Панин (Дмитров). Стипиди (Краснодар).

3 октября. Москва. Стадион «РЖД Арена».