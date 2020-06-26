«Ахмат» — «Сочи»: видеотрансляция матча РПЛ
11:45
В пятницу, 26 июня, состоится матч 24-го тура чемпионата России, в котором «Ахмат» на своем поле примет «Сочи». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.
Грозненцы покинули зону вылета и с 23-я очками располагаются на 14-м месте в таблице, «Сочи» занимает десятую строчку.
Следить за матчем «Ахмат» — «Сочи» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Ахмат» — «Сочи»
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 24-й тур. «Динамо» — ЦСКА и другие матчи
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