«Ахмат» — «Рубин»: Мелкадзе и Игнатьев выйдут в старте, Семенов и Тарасов — в запасе
18:45
Стали известны составы «Ахмата» и «Рубина» на матч 19-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет в Грозном и начнется в 20:00 мск.
«Ахмат»: Гудиев, Пуцко, Ненахов, Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Бериша, Исмаэл, Харин, Мелкадзе.
Запасные: Шелия, Мелихов, Уциев, Семенов, Семенов, Иванов, Кадыров, Швец, Садулаев, Адуев, Кадыров, Альсултанов.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Зуев, Макаров, Самошников, Йевич, Абильдгор, Хван, Игнатьев.
Запасные: Коновалов, Медведев, Меркулов, Бегич, Тарасов, Коновалов, Бакаев, Климов, Косарев.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
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