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«Ахмат» — «Рубин»: Мелкадзе и Игнатьев выйдут в старте, Семенов и Тарасов — в запасе

18:45
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Стали известны составы «Ахмата» и «Рубина» на матч 19-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет в Грозном и начнется в 20:00 мск.

«Ахмат»: Гудиев, Пуцко, Ненахов, Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Бериша, Исмаэл, Харин, Мелкадзе.

Запасные: Шелия, Мелихов, Уциев, Семенов, Семенов, Иванов, Кадыров, Швец, Садулаев, Адуев, Кадыров, Альсултанов.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Зуев, Макаров, Самошников, Йевич, Абильдгор, Хван, Игнатьев.

Запасные: Коновалов, Медведев, Меркулов, Бегич, Тарасов, Коновалов, Бакаев, Климов, Косарев.

Ахмат — Рубин

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