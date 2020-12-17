Стали известны составы «Ахмата» и «Рубина» на матч 19-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет в Грозном и начнется в 20:00 мск.

«Ахмат»: Гудиев, Пуцко, Ненахов, Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Бериша, Исмаэл, Харин, Мелкадзе.

Запасные: Шелия, Мелихов, Уциев, Семенов, Семенов, Иванов, Кадыров, Швец, Садулаев, Адуев, Кадыров, Альсултанов.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Зуев, Макаров, Самошников, Йевич, Абильдгор, Хван, Игнатьев.

Запасные: Коновалов, Медведев, Меркулов, Бегич, Тарасов, Коновалов, Бакаев, Климов, Косарев.