«Спартак» — ЦСКА: Медина сравнял счет на 90+7-й минуте

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина сравнял счет в матче 11-го тура РПЛ против ЦСКА — 2:2.

26-летний парагваец отличился на 90+7-й минуте ударом головой после подачи в штрафную армейцев с левого фланга.

Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года, в июле 2023 года он перешел в «Спартак».

Гол в ворота ЦСКА стал для хавбека вторым в составе «Спартака».