«Спартак» — ЦСКА: Медина сравнял счет на 90+7-й минуте
Полузащитник «Спартака» Хесус Медина сравнял счет в матче 11-го тура РПЛ против ЦСКА — 2:2.
26-летний парагваец отличился на 90+7-й минуте ударом головой после подачи в штрафную армейцев с левого фланга.
Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года, в июле 2023 года он перешел в «Спартак».
Гол в ворота ЦСКА стал для хавбека вторым в составе «Спартака».
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Урал – Локомотив
|2 : 2
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Сочи – Зенит
|0 : 2
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|
Балтика – Оренбург
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|7.10
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|
Краснодар – Ростов
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|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
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|
Динамо – Факел
|0 : 0
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|
Спартак – ЦСКА
|2 : 2
|8.10
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|
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Зенит
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Оренбург
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