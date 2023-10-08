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Сегодня, 20:59

«Спартак» — ЦСКА: Медина сравнял счет на 90+7-й минуте

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Хесус Медина бьет по воротам ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина сравнял счет в матче 11-го тура РПЛ против ЦСКА — 2:2.

26-летний парагваец отличился на 90+7-й минуте ударом головой после подачи в штрафную армейцев с левого фланга.

Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года, в июле 2023 года он перешел в «Спартак».

Гол в ворота ЦСКА стал для хавбека вторым в составе «Спартака».

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. «Спартак» — ЦСКА: Медина сравнял счет. Онлайн-трансляция матча
Россия. Премьер-лига. 11-й тур
08 окт, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:2
ЦСКА

Хесус Медина
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
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7.10 14:00
Сочи – Зенит
 0 : 2
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 1 : 0
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 2
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 0
8.10 16:30
Динамо – Факел
 0 : 0
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 2 : 2
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 0 : 1
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