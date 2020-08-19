«Ахмат» — «Ротор»: Понсе не реализовал пенальти
18:31
Нападающий «Ахмата» Андрес Понсе не реализовал пенальти в матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ротора».
Понсе пробил в штангу. Мяч отлетел прямо к нему, после чего игрока Венесуэлы отправил его в ворота. Однако, так как никто до этого больше не касался мяча, арбитр встречи Сергей Лапочкин не засчитал гол и назначил свободный удар.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи
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