«Ахмат» расторг контракт с Олегом Ивановым

34-летний полузащитник Олег Иванов покидает «Ахмат». Президент клуба Магомед Даудов в Instagram сообщил, что стороны приняли решение о расторжении контракта, который действовал до конца сезона.

«Первый контракт с клубом Олег Иванов подписал ровно девять лет назад. За эти годы он провел за «Ахмат» около 250 игр, став вторым футболистом в истории команды по количеству проведенных матчей.

На каждой тренировке, в каждой игре за эти годы Иванов доказывал свой профессионализм, оставляя все силы на поле. Он был настоящим лидером, переживал за результаты.

Олег доброй души человек, глубоко порядочный, прекрасный семьянин. Знаю, что в будущем, после завершения карьеры игрока, он планирует получить тренерскую лицензию. Уверен, у него получится стать хорошим наставником.

Благодарен Олегу за годы совместной работы. Мы не прощаемся. Всегда будем рады видеть Олега в Грозном. Он знает: «Ахмат» — его дом!" — написал Даудов.

Иванов играл в Грозном с начала 2012 года. Хавбек также имеет опыт выступлений за «Крылья Советов», «Кубань», «Химки», «Ростов» и «Спартак». В его активе 5 игр за сборную России.