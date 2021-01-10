Талалаев: «Ахмат» просмотрел 43 форвардов для усиления состава

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, что его тренерский штаб просмотрел 43 форварда в зимней паузе. При этом он рассчитывает на двух новичков.

«Собирались просмотреть 28 форвардов? На сегодняшний день тренерский штаб просмотрел 43 нападающих, — цитирует Талалаева сайт телеканала «Матч ТВ». — Обсудили с руководством грядущие изменения, к концу первого сбора очень жду двух новичков».

«Селекционная работа — процесс безостановочный, — добавил тренер. — Тщательно ведем игроков, собираем информацию, ищем нужные качества, — появление случайных людей почти исключено. В Грозном своя специфика: важно, как человек адаптируется не только в спортивном, но и в социальном плане. Развитие клуба накладывают возрастные ограничения: новичок должен иметь перспективы, быть потенциально ликвидным, так что кандидатов старше 29 лет не рассматриваем и не просматриваем».

Грозненский клуб ушел на зимнюю паузу на 10-м месте в турнирной таблице.