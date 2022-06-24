Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 11:51

«Зенит» показал на видео, как футболисты устроили приветственный тоннель Ловрену

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Пресс-служба «Зенита» в Telegram-канале показала видел, как игроки команды поприветствовали защитника Деяна Ловрена. Футболисты устроили тоннель хорвату, который долгое время восстанавливался после травмы.

Ранее появилось видео тренировки Ловрена в расположении клуба.

В феврале, во время сборов «Зенита», Ловрен получил травму — у него возникли проблемы со связками голеностопа. Восстановление 32-летнего футболиста затянулось, и в итоге он не провел ни одного официального матча в 2022 году.

По итогам сезона-2021/22 «Зенита» досрочно стал чемпионом России в четвертый раз подряд.

ФК Зенит
Деян Ловрен
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как выбрать виноград. Советы эксперта
Виктор Мозес и еще пять футболистов, которые могут расторгнуть контракты и сбежать из России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: Нижич и Бериша продлили контракты с «Ахматом»

Ветеран ЦСКА считает, что Фукс прикрывается травмой для поиска другого клуба
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 00:00
Краснодар – Факел
 - : -
15.07 00:00
ЦСКА – Урал
 - : -
15.07 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
15.07 00:00
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
15.07 00:00
Ахмат – Спартак
 - : -
15.07 00:00
Торпедо – Сочи
 - : -
15.07 00:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
15.07 00:00
Химки – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости