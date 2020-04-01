«Ахмат» продлил карантин до 2 мая

«Ахмат» принял решение продлить карантин ориентировочно до 2 мая в связи с продлением приостановки чемпионата России до 31 мая и ухудшением эпидемиологической обстановки, информирует сайт клуба.

Точная дата возобновления тренировочного процесса будет определена по складывающейся ситуации в связи с распространением COVID-19, о чем футболисты будут проинформированы.

Игроки получили индивидуальные программы и рекомендации от тренерского штаба и клубных врачей, и будут заниматься самостоятельно в режиме самоизоляции.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 921 924 человек, умерших — 46 252, выздоровевших — 192 964.

По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.