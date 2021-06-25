«Ахмат» принял участие в заседании ФАС по правилам блокировки в YouTube

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) привлекла к делу в отношении Google о правилах блокировки в YouTube футбольный клуб «Ахмат» в качестве заинтересованного участника, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Следующее заседание по делу состоится 14 июля.

«Уже после возбуждения дела в антимонопольное ведомство поступило заявление от футбольного клуба «Ахмат». Обстоятельства заявления аналогичны рассматриваемым в деле: видеохостинг заблокировал ютуб-канал клуба. Комиссия решила привлечь АНО РФК «Ахмат» к делу в качестве заинтересованного лица. Следующее заседание по делу состоится 14 июля», — говорится в сообщении в ФАС.

В ведомстве указывают, что 23 июня состоялось первое заседание Комиссии ФАС по делу о нарушении антимонопольного законодательства по признакам злоупотребления доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube.

Напомним, 19 апреля ФАС возбудила дело в отношении Google LLC. из-за доминирующего положения на рынке сервисов видеохостинга YouTube. Поводом к проведению расследования стало заявление Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ), которая пожаловалась на действия Google по внезапной блокировке, удалению аккаунтов и контента пользователей на видеохостинге YouTube.