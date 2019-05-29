12:51 | Футбол — РПЛ

"Ахмат" поздравил Беришу с рождением сына

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Официальный Твиттер "Ахмата" поздравил полузащитника Бернарда Беришу с рождением сына.

– Поздравляем нашего полузащитника Бернарда Беришу и его семью с рождением сына! Пусть малыш Диар растёт с иманом, крепким здоровьем, на радость родителям! – написано в Твиттере "Ахмата".

В прошедшем сезоне Бериша провел 22 матча за "Ахмат" и отдал две голевые передачи.

 

 

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