«Ахмат» победил «Крылья Советов» в матче молодежных команд

В матче 10-го тура чемпионата России среди молодежных команд «Ахмат» принимал «Крылья Советов». Хозяева победили со счетом 3:1. Дубль сделал полузащитник грозненцев Магомед-Эми Хакиев.

«Ахмат» набрал 13 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Крылья» остались на 4-й строчке с 17 баллами.

Молодежные команды

10-й тур

«Ахмат — мол.» (Грозный) — «Крылья Советов — мол.» (Самара) — 3:1 (1:1)

Голы: Хакиев, 40 (1:0). Горбунов, 44 (1:1). Кармаев, 77 (2:1). Хакиев, 80 (3:1).

Судья: Пчелинцев (Тамбов).

20 сентября. Грозный. Стадион им. Билимханова.