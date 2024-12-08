«Ахмат» — «Оренбург»: Жиров вывел грозненцев вперед
«Ахмат» открыл счет в матче с «Оренбургом» в 18-м туре РПЛ — 1:0.
На 50-й минуте защитник грозненцев Александр Жиров отличился после подачи со штрафного.
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|
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|
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|18
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|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
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|5
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|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
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|5
|33-26
|35
|
6
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|22
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|
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|
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|
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|3
|7
|8
|22-35
|16
|
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|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
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|12
|16-33
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|7.12
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|3 : 0
|7.12
|16:30
|
Зенит – Акрон
|1 : 2
|7.12
|16:30
|
Ростов – Кр. Советов
|3 : 1
|7.12
|19:00
|
Динамо Мх – Рубин
|2 : 3
|8.12
|14:00
|
Динамо – Химки
|4 : 1
|8.12
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|0 : 1
|8.12
|19:00
|
Ахмат – Оренбург
|1 : 0
|8.12
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|0 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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