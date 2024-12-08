«Ахмат» — «Оренбург»: Жиров вывел грозненцев вперед

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«Ахмат» открыл счет в матче с «Оренбургом» в 18-м туре РПЛ — 1:0.

На 50-й минуте защитник грозненцев Александр Жиров отличился после подачи со штрафного.