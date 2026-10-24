«Рубин» — «Крылья Советов»: нулевая ничья после первого тайма

«Рубин» и «Крылья Советов» не открыли счет в первом тайме матча 12-го тура чемпионата России — 0:0.

На 28-й минуте форвард «Рубина» Эдди Сальседо забил, но после просмотра видеоповтора главный судья встречи Матвей Заика отменил взятие ворот, так как нападающий находился в положении вне игры.

Следить за ключевыми событиями игры «Рубин» — «Крылья Советов» можно в футбольном матч-центре «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

24 октября, 17:15. Ак Барс Арена (Казань)

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