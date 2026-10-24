«Рубин» — «Крылья Советов»: гости вышли вперед

«Крылья Советов» вышли вперед в матче с «Рубином» в 12-м туре чемпионата России — 1:0.

На 71-й минуте защитник казанцев Игор Вуячич срезал мяч в свои ворота.

Следить за ключевыми событиями игры «Рубин» — «Крылья Советов» можно в футбольном матч-центре «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

24 октября, 17:15. Ак Барс Арена (Казань)

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