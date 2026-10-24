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«Акрон» впервые в истории победил «Динамо» дома в чемпионате России

Игнат Апурин

Тольяттинский «Акрон» впервые обыграл московское «Динамо» в домашнем матче Российской премьер-лиги. Встреча 12-го тура на «Солидарность Самара Арене» завершилась со счетом 3:1.

Две предыдущие домашние игры с бело-голубыми в РПЛ заканчивались для «Акрона» поражениями. 3 августа 2024 года тольяттинцы уступили 0:2, а 13 апреля 2026-го проиграли 2:3. На третью попытку хозяева сумели взять три очка.

При этом нынешняя победа не стала для «Акрона» первой над москвичами вообще. 8 ноября 2025 года тольяттинцы выиграли в гостях у «Динамо» со счетом 2:1. Таким образом, в пяти очных матчах РПЛ у «Акрона» теперь две победы, а у московского клуба — три.

Даниил Фомин и&nbsp;Артем Шуманский в&nbsp;матче &laquo;Акрон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; (3:1) 24&nbsp;октября.«Динамо» придавило лидерство в РПЛ. «Акрон» прервал рекордную победную серию москвичей

В субботней игре хозяева открыли счет на 17-й минуте — отличился Артем Шуманский. Во втором тайме Ярослав Гладышев сравнял счет, но затем Кристиян Бистрович реализовал штрафной удар, а Максим Болдырев установил окончательный результат.

Тольяттинцы набрали 12 очков после 12 туров. До встречи с лидером чемпионата у них была всего одна победа в нынешнем розыгрыше РПЛ. Следующий матч «Акрон» проведет 1 ноября в гостях против «Балтики».

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Кристиян Бистрович
РПЛ
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
Артем Шуманский
Ярослав Гладышев
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«Динамо» прервало рекордную победную серию в РПЛ после поражения от «Акрона»

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
8
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
13
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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