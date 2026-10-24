«Акрон» впервые в истории победил «Динамо» дома в чемпионате России

Тольяттинский «Акрон» впервые обыграл московское «Динамо» в домашнем матче Российской премьер-лиги. Встреча 12-го тура на «Солидарность Самара Арене» завершилась со счетом 3:1.

Две предыдущие домашние игры с бело-голубыми в РПЛ заканчивались для «Акрона» поражениями. 3 августа 2024 года тольяттинцы уступили 0:2, а 13 апреля 2026-го проиграли 2:3. На третью попытку хозяева сумели взять три очка.

При этом нынешняя победа не стала для «Акрона» первой над москвичами вообще. 8 ноября 2025 года тольяттинцы выиграли в гостях у «Динамо» со счетом 2:1. Таким образом, в пяти очных матчах РПЛ у «Акрона» теперь две победы, а у московского клуба — три.

В субботней игре хозяева открыли счет на 17-й минуте — отличился Артем Шуманский. Во втором тайме Ярослав Гладышев сравнял счет, но затем Кристиян Бистрович реализовал штрафной удар, а Максим Болдырев установил окончательный результат.

Тольяттинцы набрали 12 очков после 12 туров. До встречи с лидером чемпионата у них была всего одна победа в нынешнем розыгрыше РПЛ. Следующий матч «Акрон» проведет 1 ноября в гостях против «Балтики».