Алаев считает, что противостояние «Краснодара» и «Зенита» стало особенным в последние годы

Президент РПЛ Александр Алаев в разговоре с «СЭ» на форуме «Россия — спортивная держава» ответил на вопрос о главном противостоянии в российском футболе.

«Мое любимое противостояние в российском футболе? Не стал бы выделять какое-то одно. Но понятно, что в последние годы особенным стало противостояние «Краснодара» и «Зенита», поскольку они боролись за чемпионство последние сезоны. Но есть и дерби «Спартак» — ЦСКА, которое обладает большой историей. Для меня любой матч претендентов на чемпионство является особым, и я каждый из них стараюсь посещать», — сказал Алаев «СЭ».

«Зенит» с 24 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Краснодар» (22 очка) идет пятым. Лидером чемпионата является московское «Динамо» (25 очков), однако бело-голубые провели на один матч больше.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max