«Рубин» — «Крылья Советов»: судья отменил гол Сальседо

Арбитр отменил гол «Рубина» в матче с «Крыльями Советов» в 12-м туре чемпионата России — 0:0.

На 28-й минуте нападающий «Рубина» Эдди Сальседо забил, но после просмотра видеоповтора главный судья встречи Матвей Заика отменил взятие ворот. Форвард хозяев находился в положении вне игры.

Следить за ключевыми событиями игры «Рубин» — «Крылья Советов» можно в футбольном матч-центре «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

24 октября, 17:15. Ак Барс Арена (Казань)

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