«Динамо» прервало рекордную победную серию в РПЛ после поражения от «Акрона»
Московское «Динамо» уступило «Акрону» (1:3) в 12-м туре РПЛ и завершило серию из семи побед подряд в чемпионате России. Для бело-голубых это был клубный рекорд в российской истории.
До поездки в Самару команда Сандро Шварца выиграла семь матчей РПЛ подряд. С учетом Кубка России победная серия достигала девяти встреч. Эта девятиматчевая серия стала лучшей для «Динамо» в XXI веке.
В матче с «Акроном» москвичи пропустили на 17-й минуте после удара Артема Шуманского. Ярослав Гладышев восстановил равновесие на 55-й, однако Кристиян Бистрович на 70-й минуте забил со штрафного, а Максим Болдырев в компенсированное время закрепил победу хозяев.
За девять побед подряд во всех турнирах «Динамо» забило 19 голов и пропустило четыре. Пять матчей бело-голубые провели без пропущенных мячей. В этой серии команда также выиграла четыре московских дерби, в том числе встречу с ЦСКА в 11-м туре РПЛ (3:1).
Следующую игру чемпионата России москвичи проведут 31 октября дома против «Ахмата».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
8
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
13
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|3 : 1
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|0 : 1
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|- : -
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1