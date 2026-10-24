«Динамо» прервало рекордную победную серию в РПЛ после поражения от «Акрона»

Московское «Динамо» уступило «Акрону» (1:3) в 12-м туре РПЛ и завершило серию из семи побед подряд в чемпионате России. Для бело-голубых это был клубный рекорд в российской истории.

До поездки в Самару команда Сандро Шварца выиграла семь матчей РПЛ подряд. С учетом Кубка России победная серия достигала девяти встреч. Эта девятиматчевая серия стала лучшей для «Динамо» в XXI веке.

В матче с «Акроном» москвичи пропустили на 17-й минуте после удара Артема Шуманского. Ярослав Гладышев восстановил равновесие на 55-й, однако Кристиян Бистрович на 70-й минуте забил со штрафного, а Максим Болдырев в компенсированное время закрепил победу хозяев.

За девять побед подряд во всех турнирах «Динамо» забило 19 голов и пропустило четыре. Пять матчей бело-голубые провели без пропущенных мячей. В этой серии команда также выиграла четыре московских дерби, в том числе встречу с ЦСКА в 11-м туре РПЛ (3:1).

Следующую игру чемпионата России москвичи проведут 31 октября дома против «Ахмата».