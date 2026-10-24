«Балтика» пропустила меньше «Краснодара» перед их встречей в РПЛ
Калининградская «Балтика» подходит к выездному матчу с «Краснодаром», имея на один пропущенный мяч меньше соперника. При этом команды находятся в разных частях таблицы РПЛ после 11 туров.
Калининградцы пропустили 12 голов, а краснодарцы — 13. «Балтика» забила 14 мячей и набрала 13 очков, тогда как команда Мурада Мусаева отличилась 19 раз и заработала 22 очка.
Разница забитых и пропущенных голов у «Балтики» составляет плюс два, у «Краснодара» — плюс шесть. По общему количеству очков южный клуб превосходит соперника на девять, несмотря на небольшой перевес калининградцев в надежности обороны.
В предыдущем туре «Балтика» сыграла вничью с «Ростовом» — 0:0. «Краснодар» провел результативную выездную встречу с «Локомотивом», завершившуюся со счетом 3:3. Эти матчи также отражают разницу между командами по количеству голов в последних выступлениях.
Игра 12-го тура состоится 24 октября в Краснодаре и начнется в 19.30 мск. Для хозяев важны очки в борьбе с лидерами чемпионата; «Балтика» пытается увеличить отрыв от нижней части турнирной таблицы.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
8
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
13
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|3 : 1
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|0 : 1
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|- : -
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1