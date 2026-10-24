«Балтика» пропустила меньше «Краснодара» перед их встречей в РПЛ

Калининградская «Балтика» подходит к выездному матчу с «Краснодаром», имея на один пропущенный мяч меньше соперника. При этом команды находятся в разных частях таблицы РПЛ после 11 туров.

Калининградцы пропустили 12 голов, а краснодарцы — 13. «Балтика» забила 14 мячей и набрала 13 очков, тогда как команда Мурада Мусаева отличилась 19 раз и заработала 22 очка.

Разница забитых и пропущенных голов у «Балтики» составляет плюс два, у «Краснодара» — плюс шесть. По общему количеству очков южный клуб превосходит соперника на девять, несмотря на небольшой перевес калининградцев в надежности обороны.

В предыдущем туре «Балтика» сыграла вничью с «Ростовом» — 0:0. «Краснодар» провел результативную выездную встречу с «Локомотивом», завершившуюся со счетом 3:3. Эти матчи также отражают разницу между командами по количеству голов в последних выступлениях.

Игра 12-го тура состоится 24 октября в Краснодаре и начнется в 19.30 мск. Для хозяев важны очки в борьбе с лидерами чемпионата; «Балтика» пытается увеличить отрыв от нижней части турнирной таблицы.