«Краснодар» — «Балтика»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Балтики» на матч 12-го тура чемпионата России.

Встреча состоится 24 октября на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре и начнется в 19.30 по московскому времени.

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Жубал, Оласа, Вахания, Пина, Батчи, Уткин, Черников, Кордоба.

Запасные: Корякин, Родригес, Пальцев, Сергей Петров, Оздоев, Буркин, Воробьев, Боселли.

«Балтика»: Латышонок, Варатынов, Андерсон, Бевеев, Муйоколо, Чивич, Шильцов, Мендель, Илья Петров, Максим Петров, Хиль.

Запасные: Любаков, Кукушкин, Кирш, Муфи, Беликов, Рядно, Ива, Мурид, Ковач, Поспелов, Оффор, Порохов.

Следить за ключевыми событиями игры «Краснодар» — «Балтика» можно в матч-центре «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

24 октября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

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