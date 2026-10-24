«Рубин» — «Крылья Советов»: Рахманович реализовал пенальти

«Крылья Советов» удвоили преимущество в матче с «Рубином» в 12-м туре чемпионата России — 2:0.

На 77-й минуте футболист гостей Амар Рахманович реализовал пенальти, назначенный за игру рукой защитника «Рубина» Игора Вуячича в своей штрафной.

Следить за ключевыми событиями игры «Рубин» — «Крылья Советов» можно в футбольном матч-центре «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

24 октября, 17:15. Ак Барс Арена (Казань)

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