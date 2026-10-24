Шварц — о поражении «Динамо» от «Акрона»: «Мы не были достаточно агрессивными»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц объяснил причину неудачной игры команды в первом тайме матча 12-го тура РПЛ с «Акроном».

В субботу бело-голубые на выезде уступили сопернику со счетом 1:3.

«Проблема была в том, что мы не были достаточно агрессивными, были слишком большие разрывы между линиями. Все это идет от головы игроков, которые действовали слишком медленно. В первую очередь мы расстроены не тем, что прервалась наша победная серия, а нашей игрой в первом тайме. «Акрон» очень смело действовал с мячом, а наша игра не была достаточно агрессивной и компактной. Если бы мы играли весь матч, так же как во втором тайме, то у нас были бы высокие шансы на то, чтобы победить», — приводит пресс-служба «Динамо» слова Шварца.

«Динамо» с 25 очками продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда 31 октября примет «Ахмат».

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