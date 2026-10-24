«Факел» обратится в ЭСК по итогам матча против «Родины»: «Судейство низкого качества»

Спортивный директор «Факела» Руслан Пименов сообщил «СЭ», что воронежский клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС по эпизоду с пенальти в матче 12-го тура РПЛ против «Родины» (0:1).

В конце первого тайма нападающий москвичей Герман Онугха реализовал пенальти и забил единственный гол в игре.

«Планирует ли клуб обратиться в ЭСК по эпизоду с пенальти? Будем обязательно, низкого качества судейство», — сказал Пименов «СЭ».

«Факел» с 6 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. 31 октября команда из Воронежа сыграет с «Рубином» в Казани в 13-м туре РПЛ.

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