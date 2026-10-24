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«Факел» обратится в ЭСК по итогам матча 12 тура РПЛ против «Родины»

Судейство

«Факел» обратится в ЭСК по итогам матча против «Родины»: «Судейство низкого качества»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Спортивный директор «Факела» Руслан Пименов сообщил «СЭ», что воронежский клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС по эпизоду с пенальти в матче 12-го тура РПЛ против «Родины» (0:1).

В конце первого тайма нападающий москвичей Герман Онугха реализовал пенальти и забил единственный гол в игре.

«Планирует ли клуб обратиться в ЭСК по эпизоду с пенальти? Будем обязательно, низкого качества судейство», — сказал Пименов «СЭ».

«Факел» с 6 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. 31 октября команда из Воронежа сыграет с «Рубином» в Казани в 13-м туре РПЛ.

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Руслан Пименов
Футбол
РПЛ
ФК Родина
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
8
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
13
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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