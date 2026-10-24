«Краснодар» — «Балтика»: прямая трансляция матча РПЛ

«Краснодар» и «Балтика» встретятся в 12-м туре чемпионата России в субботу, 24 октября. Матч пройдет на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре и начнется в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

24 октября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

Следить за ключевыми событиями и результатом встречи «Краснодар» — «Балтика» можно в матч-центре «СЭ».

В России прямую трансляцию матча покажет телеканал «Матч Премьер». Эфир начнется в 19.25 мск. Онлайн-трансляция игры также предусмотрена на сайте matchtv.ru.

«Краснодар» в 11-м туре сыграл вничью на выезде с «Локомотивом» (3:3). Команда Мурада Мусаева набрала 22 очка после 11 встреч и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

«Балтика» в предыдущем туре дома сыграла вничью с «Ростовом» (0:0). Калининградский клуб имеет в активе 13 очков после 11 матчей и располагается на седьмой строчке чемпионата России.