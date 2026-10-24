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Краснодар — Балтика: прямая трансляция матча РПЛ, видео онлайн 24 октября 2026

«Краснодар» — «Балтика»: прямая трансляция матча РПЛ

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Джон Кордоба, игрок «Краснодара».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Краснодар» и «Балтика» встретятся в 12-м туре чемпионата России в субботу, 24 октября. Матч пройдет на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре и начнется в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
24 октября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
Балтика

Следить за ключевыми событиями и результатом встречи «Краснодар» — «Балтика» можно в матч-центре «СЭ».

В России прямую трансляцию матча покажет телеканал «Матч Премьер». Эфир начнется в 19.25 мск. Онлайн-трансляция игры также предусмотрена на сайте matchtv.ru.

«Краснодар» в 11-м туре сыграл вничью на выезде с «Локомотивом» (3:3). Команда Мурада Мусаева набрала 22 очка после 11 встреч и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

«Балтика» в предыдущем туре дома сыграла вничью с «Ростовом» (0:0). Калининградский клуб имеет в активе 13 очков после 11 матчей и располагается на седьмой строчке чемпионата России.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
8
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
13
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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