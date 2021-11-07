«Ахмат» — «Нижний Новгород»: хозяева вышли вперед благодаря автоголу
20:31
«Ахмат» вновь вышел вперед в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода».
На 72-й минуте собственные ворота поразил Даниил Пенчиков. Счет матча — 2:1 в пользу «Ахмата».
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