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«Ахмат» — «Нижний Новгород»: хозяева вышли вперед благодаря автоголу

20:31
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«Ахмат» вновь вышел вперед в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода».

На 72-й минуте собственные ворота поразил Даниил Пенчиков. Счет матча — 2:1 в пользу «Ахмата».

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Евгений Петров все материалы автора

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