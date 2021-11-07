Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров отличился в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива». Он сравнял счет во втором тайме — 1:1.

После подачи игроки «Локо» смогли вынести мяч из штрафной, но Умяров нанес удар в одно касание и попал точно в угол ворот.

Умяров грандиозно бабахнул из далёкого далёка. В нижний угол да от штанги. Красотища ? pic.twitter.com/RFOewjB3fP — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 7, 2021

Это дебютный гол хавбека в составе красно-белых.