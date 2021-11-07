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«Спартак» — «Локомотив»: Умяров сравнял счет в матче

20:26
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров отличился в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива». Он сравнял счет во втором тайме — 1:1.

После подачи игроки «Локо» смогли вынести мяч из штрафной, но Умяров нанес удар в одно касание и попал точно в угол ворот.

Это дебютный гол хавбека в составе красно-белых.

Спартак — Локомотив

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 14-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Локомотив», «Сочи» — ЦСКА, «Динамо» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры