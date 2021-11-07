«Спартак» — «Локомотив»: Умяров сравнял счет в матче
20:26
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров отличился в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива». Он сравнял счет во втором тайме — 1:1.
После подачи игроки «Локо» смогли вынести мяч из штрафной, но Умяров нанес удар в одно касание и попал точно в угол ворот.
Это дебютный гол хавбека в составе красно-белых.
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