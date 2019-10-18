«Локомотив» победил «Ахмат» в гостевом матче 13-го тура премьер-лиги (2:0).

Счет открыл на 23-й минуте встречи хавбек Александр Коломейцев после прострела с левого фланга.

На 86-й минуте защитник Дмитрий Живоглядов выполнил навес с правого фланга, а полузащитник Жоау Мариу забил свой первый гол в чемпионате России.

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