«Ахмат» — «Локомотив»: все голы матча
21:25
«Локомотив» победил «Ахмат» в гостевом матче 13-го тура премьер-лиги (2:0).
Счет открыл на 23-й минуте встречи хавбек Александр Коломейцев после прострела с левого фланга.
? Дебютный гол Александра Коломейцева в этом сезоне.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 18, 2019
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На 86-й минуте защитник Дмитрий Живоглядов выполнил навес с правого фланга, а полузащитник Жоау Мариу забил свой первый гол в чемпионате России.
? Жоао Марио забивает свой первый гол в РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 18, 2019
? #АхматЛоко на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? «МАТЧ! КЛУБ»https://t.co/b4Fwynd9Gr
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