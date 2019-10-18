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«Ахмат» — «Локомотив»: все голы матча

21:25
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«Локомотив» победил «Ахмат» в гостевом матче 13-го тура премьер-лиги (2:0).

Счет открыл на 23-й минуте встречи хавбек Александр Коломейцев после прострела с левого фланга.

На 86-й минуте защитник Дмитрий Живоглядов выполнил навес с правого фланга, а полузащитник Жоау Мариу забил свой первый гол в чемпионате России.

Ахмат — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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