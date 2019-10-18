«Ахмат» — «Локомотив»: стали известны стартовые составы
В матче 13-го тура чемпионата России «Ахмат» сыграет с «Локомотивом». Стали известны стартовые составы команд.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
В основном составе «Локомотива» на поле выйдет 20-летний полузащитник Станислав Магкеев.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мусалов, Нижич, Иванов, Глушаков, Бериша, Роши, Исмаэл Силва, Мбенг.
Запасные: Мелихов, Гиголаев, Анхель Ромеро, Х.Кадыров, Гащенков, Швец, Садулаев, Харин, Михалак, Митришев, А.Кадыров, Понсе.
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Мурило, Идову, Коломейцев, Магкеев, Жоау Мариу, Ал.Миранчук, Джеорджевич, Эдер.
Запасные: Коченков, Кверквелия, Лысов, Хеведес, Рыбчинский, Куликов, Тугарев.
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