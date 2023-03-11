«Торпедо» — «Урал»: Влут вывел гостей вперед

Полузащитник «Урала» Рай Влут открыл счет в матче 19-го тура РПЛ с «Торпедо». Футболист отметился голом на 65-й минуте. Это его третий забитый мяч в РПЛ в этом сезоне.

Игра проходит в Химках. Счет к 65-й минуте — 0:1.