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«Ахмат» — «Крылья Советов: Глушаков и Соболев — в стартовых составах

12:52
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В матче 10-го тура чемпионата России «Ахмат» принимает «Крылья Советов». Стали известны стартовые составы команд.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мусалов, Анхель Ромеро, О.Иванов, Глушаков, Бериша, Роши, Исмаэл Силва, Понсе.

Запасные: Мелихов, Гиголаев, Нижич Кадыров, Гащенков, Садулаев, Харин, Шиманьски, Михалак, Митришев.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Чернов, Карпов, Д.Комбаров, Гацкан, Кабутов, Зиньковский, Антон, Каннуников, Соболев.

Запасные: Овсянников, Бурлак, Чичерин, Лысцов, Тимофеев, Терехов, Якуба, Киселев, Мияйлович, Смирнов, Радонич.

Ахмат — Крылья Советов

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