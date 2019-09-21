«Ахмат» — «Крылья Советов: Глушаков и Соболев — в стартовых составах
12:52
В матче 10-го тура чемпионата России «Ахмат» принимает «Крылья Советов». Стали известны стартовые составы команд.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мусалов, Анхель Ромеро, О.Иванов, Глушаков, Бериша, Роши, Исмаэл Силва, Понсе.
Запасные: Мелихов, Гиголаев, Нижич Кадыров, Гащенков, Садулаев, Харин, Шиманьски, Михалак, Митришев.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Чернов, Карпов, Д.Комбаров, Гацкан, Кабутов, Зиньковский, Антон, Каннуников, Соболев.
Запасные: Овсянников, Бурлак, Чичерин, Лысцов, Тимофеев, Терехов, Якуба, Киселев, Мияйлович, Смирнов, Радонич.
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