«Ахмат» — «Крылья Советов»: Гарре в стартовом составе заменил Ороско

Форвард «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре почувствовал дискомфорт во время разминки перед матчем с «Ахматом» в 9-м туре РПЛ.

Нападающего самарцев заменил Франко Ороско.

Гарре в этом сезоне забил 1 гол в 7 матчах за «Крылья Советов».