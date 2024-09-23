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Карасев: «О чем со мной после матча разговаривал Карпин? Неважно»

Алина Савинова
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Российский арбитр Сергей Карасев не стал раскрывать подробности разговора с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным после матча 9-го тура РПЛ.

22 сентября ростовчане на своем поле сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (0:0). По окончании матча Карпин подошел к Карасеву и начал общаться с ним на повышенных тонах.

«О чем со мной после матча разговаривал Карпин? Неважно, поговорили — и все. Он сказал, что судьи не различают черное и белое? Это вы у Валерия Георгиевича спросите», — цитирует Карасева «РБ Спорт».

«Ростов» с 12 очками располагается на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда Карпина 28 сентября сыграет против «Акрона».

Источник: РБ Спорт
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Ростов
Сергей Карасев (судья)
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3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
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 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
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