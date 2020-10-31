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«Ахмат» — «Краснодар»: все голы матча

18:27
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В матче 13-го тура Тинькофф-РПЛ «Ахмат» победил «Краснодар» со счетом 2:0.

Счет на 67-й минуте счет открыл Вилькер Анхель.

На 82-й минуте Исмаэл забил второй мяч.

Ахмат — Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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