«Ахмат» — «Краснодар»: все голы матча
В матче 13-го тура Тинькофф-РПЛ «Ахмат» победил «Краснодар» со счетом 2:0.
Счет на 67-й минуте счет открыл Вилькер Анхель.
? Дебютный гол Вилькера Анхеля в этом сезоне— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 31, 2020
? Смотрите #АхматКраснодар на МАТЧ! ФУТБОЛ-1
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На 82-й минуте Исмаэл забил второй мяч.
? Гол Исмаэла Силвы в ворота «Краснодара»— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 31, 2020
? #АхматКраснодар на МАТЧ! ФУТБОЛ-1https://t.co/Jmeo01wApw
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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