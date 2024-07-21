«Ахмат» — «Краснодар»: грозненцы сравняли счет в конце первого тайма

«Ахмат» сравнял счет в матче 1-го тура РПЛ с «Краснодаром» в конце первого тайма — 1:1.

На 43-й минуте отличился полузащитник грозненцев Владислав Камилов. Первый гол в этой встрече забил хавбек «Краснодара» Никита Кривцов на 30-й минуте.

«СЭ» проводит прямую текстовую трансляцию матча «Ахмат» — «Краснодар».