«Химки» — «Динамо» Махачкала: хозяева не реализовали второй пенальти

«Химки» не сумели сравнять счет в матче против махачкалинского «Динамо» в 1-м туре РПЛ — 0:1.

На 38-й минуте одиннадцатиметровый не реализовал Хетаг Хосонов, он пробил в штангу. Это уже второй пенальти для подмосковной команды в первом тайме. На 23-й минуте в перекладину с точки попал Александр Руденко.