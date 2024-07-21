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Сегодня, 20:42

«Химки» — «Динамо» Махачкала: хозяева не реализовали второй пенальти

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Химки» не сумели сравнять счет в матче против махачкалинского «Динамо» в 1-м туре РПЛ — 0:1.

На 38-й минуте одиннадцатиметровый не реализовал Хетаг Хосонов, он пробил в штангу. Это уже второй пенальти для подмосковной команды в первом тайме. На 23-й минуте в перекладину с точки попал Александр Руденко.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
21 июл, 20:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Динамо Мх

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РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Химки
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 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
4
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
6
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
7
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
8
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
9
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
10
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
11
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
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