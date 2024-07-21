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Сегодня, 20:48

Деограсия: «Мы были готовы к высокому прессингу «Спартака», в этот раз все получилось»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия объяснил тактику своей команды на матч 1-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).

— Показалось, что «Оренбург» сыграл на недоработках «Спартака».

— Мы были готовы к тому, что «Спартак» будет прессинговать высоко и не будет давать разыгрывать от ворот через короткий пас. Мы использовали наши быстрые фланги и старались играть за спину. К каждому матчу мы готовимся. Не всегда все получается, но в этот раз получилось. У «Спартака» тоже был очень хороший момент, когда Бонгонда бил, но наш вратарь спас. Так что соперник тоже очень хорошо проявил себя.

— Мансилья после ухода Воробьева был переведен на позицию центрального нападающего. Это его окончательное место на поле?

— Все зависит от соперника. Мы готовимся к каждому матчу. Сегодня посчитали нужным выпустить его на позиции центрфорварда. У нас есть еще Куэро, Саид, который не смог сыграть сегодня, так как ему еще нужно набрать игровую форму. Гюрлюк действовал в паре с Мансильей. В итоге он стал лучшим футболистом встречи. У нас есть преимущество, что наших игроков атаки мы можем менять по позициям, — сказал тренер на пресс-конференции.

В следующем туре красно-белые в гостях сыграют против «Химок». Матч пройдет 28 июля. «Оренбург» в этот же день на своем поле примет «Ахмат».

ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Давид Деограсия
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 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
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 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
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 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
7
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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9
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
10
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
11
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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