Семак: «Обязательно посмотрю фильм о Черенкове»

На пресс-конференции после матча 6-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (0:0) главный тренер питерцев Сергей Семак ответил на вопрос о фильме о великом футболисте красно-белых Федоре Черенкове, который выйдет в прокат будущей осенью.

— 31 октября выходит фильм о Черенкове «Федя. Народный футболист». Пойдете смотреть? Что ждете от этого кино?

— Мне прислали тизер. Конечно, я посмотрю, — ответил Семак. — Федор Черенков — легендарный футболист. Во время сборов национальной команды у нас была возможность съездить в Сокольники, проститься — там проходила церемония прощания. Конечно, для меня это — потрясающий игрок с невероятным футбольным мышлением. Его путь как человека в жизни и, конечно, для меня, как православного, очень близок. Я с большим уважением отношусь к нему, к его карьере, к его жизни. Конечно, посмотрю обязательно.