«Ахмат» — «Химки»: Фелиппе Кардозу сравнял счет

Читать «СЭ» в

«Ахмат» сравнял счет в матче против «Химок» в 6-м туре РПЛ — 2:2.

На 76-й минуте забил форвард грозненцев Фелиппе Кардозу.