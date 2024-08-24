Орлов — об удалении Эраковича: «Он некоординирован! Не может отбирать без фола!»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» раскритиковал игру защитника «Зенита» Страхиню Эраковича, который был удален в матче со «Спартаком» (0:0).

— Матч со «Спартаком» выявил проблемы в составе «Зенита». Не считаю, что Семак как-то перемудрил с заменами в перерыве. Волкова в любом случае надо было убирать. Многовато ошибок у молодого парня. Так нельзя! Караваев, видимо, пока не готов. Пришлось сдвигать на правый край Эраковича. Но он, увы, подвел. Все как-то коряво... А фолы он совершил, так как просто некоординирован! Не может отбирать без нарушения правил. Есть вопросы к технике работы с мячом. Вся правая зона хозяев оказалась уязвимой. Спартаковцы тут проскакивали и создавали угрозы. Мне понравилось, как вышел на замену Алип. Уверенно, без оплошностей. Думаю, он вытеснит из состава Эраковича, — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» (14 очков) продолжает лидировать в РПЛ. «Спартак» (11) поднялся на четвертое место в турнирной таблице.