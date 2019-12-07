«Ахмат» дома проиграл «Уфе»

«Ахмат» на своем поле в матче 19-го тура чемпионата России уступил «Уфе» (0:1). Единственный гол на 10-й минуте встречи забил полузащитник Азер Алиев.

«Ахмат» (19 очков) занимает 12-е место в турнирной таблице премьер-лиги.

«Уфа» обошла «Динамо» (24 очка), поднялась на седьмую строчку и догнала «Арсенал» — у команд по 25 очков.

Чемпионат России

Премьер-лига

19-й тур

«Ахмат» (Грозный) — «Уфа» — 0:1 (0:1)

Гол: Алиев, 10.

«Ахмат» (Грозный): Городов, Гащенков, Анхель, Семенов, Гиголаев (Садулаев, 54), Роши, Глушаков (Митришев, 85), Исмаэл, Иванов, Харин, Понсе (Мбенг, 46).

«Уфа»: Беленов, Сухов, Неделчару, Пуцко, Йокич, Алиев, Фомин, Карп, Тилль (Голубев, 77), Кротов (Вомбергар, 68), Бизяк (Козлов, 90).

Судьи: Карасев. Аверьянов, Березнов (все — Москва).

ВАР: Мешков (Дмитров). Иванов (Ростов-на-Дону).

7 декабря. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».

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