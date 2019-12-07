«Ахмат» дома проиграл «Уфе»
«Ахмат» на своем поле в матче 19-го тура чемпионата России уступил «Уфе» (0:1). Единственный гол на 10-й минуте встречи забил полузащитник Азер Алиев.
«Ахмат» (19 очков) занимает 12-е место в турнирной таблице премьер-лиги.
«Уфа» обошла «Динамо» (24 очка), поднялась на седьмую строчку и догнала «Арсенал» — у команд по 25 очков.
Чемпионат России
Премьер-лига
19-й тур
«Ахмат» (Грозный) — «Уфа» — 0:1 (0:1)
Гол: Алиев, 10.
«Ахмат» (Грозный): Городов, Гащенков, Анхель, Семенов, Гиголаев (Садулаев, 54), Роши, Глушаков (Митришев, 85), Исмаэл, Иванов, Харин, Понсе (Мбенг, 46).
«Уфа»: Беленов, Сухов, Неделчару, Пуцко, Йокич, Алиев, Фомин, Карп, Тилль (Голубев, 77), Кротов (Вомбергар, 68), Бизяк (Козлов, 90).
Судьи: Карасев. Аверьянов, Березнов (все — Москва).
ВАР: Мешков (Дмитров). Иванов (Ростов-на-Дону).
7 декабря. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».
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https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2019-2020/